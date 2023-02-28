Буданов розповів, чи планує Китай передати Росії зброю

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не помічає жодних ознак того, що Китай найближчим часом усе ж вирішить надати російським військам озброєння для війни проти нашої держави, попри занепокоєння високопоставлених представників Сполучених Штатів Америки і НАТО.

"Я не поділяю таку думку (що КНР може постачати зброю РФ – ред.). Станом на зараз не думаю, що Китай погодиться на передачу озброєнь Росії … Я не бачу жодних ознак, які свідчать про те, що навіть оговорюються такі речі", – заявив він у інтерв’ю " Голосу Америки ".

Журналістка зауважила, що інформацію про можливість передачі Пекіном летальної допомоги Москві, зокрема, озвучує і Вашингтон. Однак Буданов наголосив, що як керівник розвідки спирається "не на думку, при всій повазі, окремих людей, а лише на факти".

"Фактів таких я не бачу", – підсумував він.