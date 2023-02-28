Буданов розповів, чи планує Китай передати Росії зброю
Очільник ГУР не розділяє занепокоєння Заходу.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не помічає жодних ознак того, що Китай найближчим часом усе ж вирішить надати російським військам озброєння для війни проти нашої держави, попри занепокоєння високопоставлених представників Сполучених Штатів Америки і НАТО.
"Я не поділяю таку думку (що КНР може постачати зброю РФ – ред.). Станом на зараз не думаю, що Китай погодиться на передачу озброєнь Росії … Я не бачу жодних ознак, які свідчать про те, що навіть оговорюються такі речі", – заявив він у інтерв’ю "
Журналістка зауважила, що інформацію про можливість передачі Пекіном летальної допомоги Москві, зокрема, озвучує і Вашингтон. Однак Буданов наголосив, що як керівник розвідки спирається "не на думку, при всій повазі, окремих людей, а лише на факти".
"Фактів таких я не бачу", – підсумував він.