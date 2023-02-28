Залужний нагадав Міллі про потребу України в посиленні ППО, зокрема літаками F-16

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову із головою об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки Марком Міллі й нагадав йому, що нашій державі необхідно посилювати свою протиповітряну оборону, зокрема шляхом отримання винищувачів F-16 від США . Про це Залужний повідомив у Telegram .

"Актуалізував необхідність посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України, зокрема й за рахунок надання багатоцільових бойових літаків F-16", – написав він.

Генерали також обговорили подальші плани українських захисників щодо звільнення тимчасово окупованих росіянами територій, ситуацію на фронті й постачання бойової техніки, зброї та боєприпасів у межах міжнародної допомоги для ЗСУ.