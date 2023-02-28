Кораблі РФ бояться заходити в «сіру зону» в Чорному морі — Неїжпапа

Загальноекономічна зона України в Чорному морі, яку потрібно звільнити, становить понад 70 тисяч квадратних кілометрів, інформує ZN.ua.

Кораблі РФ бояться заходити в «сіру зону» в Чорному морі — Неїжпапа
© Міноборони РФ

Російські кораблі бояться заходити в «сіру зону» в Чорному морі, заявив командувач Військово-Морських Сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неіжпапа, інформує Military Media Center в Telegram.

"Сьогодні 25 тисяч квадратних кілометрів українського Чорного моря є "сірою зоною", куди не заходять кораблі Росії, побоюючись знищення. За площею це майже як територія Одеської чи Харківської областей", — наголосив віцеадмірал.

За його словами, загальноекономічна зона України в Чорному морі, яку потрібно звільнити, становить понад 70 тисяч квадратних кілометрів.

"У перші дні широкомасштабного вторгнення ми бачили російських загарбників неозброєним оком у морі неподалік Одеси, а зараз вони вже не підходять до контрольованих нами берегів", - додав Неіжпапа.


Анна Конюченко, ZN.ua





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