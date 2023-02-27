Бернс вважає Путіна "надто впевненим" у своїх можливостях

Він розповів про "сумну" розмову з представником розвідки РФ, інформує ZN.ua.

Бернс вважає Путіна
© Getty Images

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що російський президент Владімір Путін "надто впевнений", що йому вдасться перемогти у війні з Україною. Його слова цитує CBS.

Бернс розповів, що у листопаді мав зустріч з представником російської розвідки. І той виявив, за словами директора ЦРУ, "почуття зухвалості та зарозумілості".

Як наслідок, Бернс назвав це спілкування "сумним" і додав, що Путін переконаний у своїх можливостях знищити українців і зламати Європу.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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