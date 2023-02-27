"Світ без Росії нам не потрібен": Мєдвєдєв заговорив про знищення цивілізації

На думку експрезидента РФ, якщо постане питання про існування Росії, то вирішуватиметься він не на українському фронті, інформує ZN.ua.

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Заступник голови ради безпеки РФ, експрезидент Дмітрій Мєдвєдєв заявив, що якщо постане питання про існування Росії, то "під питанням буде і існування самої людської цивілізації". Про це він написав у своїй статті для видання "Известия".

"Якщо серйозно постане питання про існування самої Росії, воно буде вирішено аж ніяк не на українському фронті. А разом з питанням подальшого існування всієї людської цивілізації. І тут не повинно бути жодних двозначностей. Світ без Росії нам не потрібен", - написав заступник голови радбезу.

Мєдвєдєв додав, що "вороги Росії" накачують "київський режим" зброєю, тим самим перешкоджаючи можливим переговорам між Москвою та Києвом.

"Наші вороги займаються саме цим, не бажаючи зрозуміти, що їхні цілі свідомо ведуть до тотального фіаско. Програшу для всіх. Краху. Апокаліпсису. Коли про колишнє життя доведеться забути на віки, поки не перестануть виходити радіацією димні завали", - додав ексголова держави.


Богдан Затула, ZN.ua





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