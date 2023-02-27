Російські члени МОК потрапили під санкції РНБО

Серед них почесний президент Олімпійського комітету Росії, інформує ZN.ua.

Російські члени МОК потрапили під санкції РНБО
Смірнов є почесним президентом ОКР
© Чемпионат

До списку осіб, які потрапили під нові санкції РНБО, увійшли представники Росії у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК), передає Tribuna.com.

Під санкції терміном на 50 років потрапили почесний президент Олімпійського комітету Росії Віталій Смірнов, а також Єлєна Ісінбаєва, Алєксандр Попов та Шаміль Тарпіщев.

При цьому Ісінбаєва та Тарпіщев є чинними членами МОК, тоді як Смірнов та Попов мають статус почесних.

Проти них запроваджено заборону на в'їзд до України, а також будь-які економічні операції на території країни. МЗС проінформує про запровадження санкцій Євросоюз, США та інші країни, щоб аткуалізувати питання запровадження там аналогічних обмежень щодо цих осіб.


Данило Слесь, ZN.ua





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