Російські члени МОК потрапили під санкції РНБО
Серед них почесний президент Олімпійського комітету Росії, інформує
До списку осіб, які потрапили під нові санкції РНБО, увійшли представники Росії у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК),
Під санкції терміном на 50 років потрапили почесний президент Олімпійського комітету Росії Віталій Смірнов, а також Єлєна Ісінбаєва, Алєксандр Попов та Шаміль Тарпіщев.
При цьому Ісінбаєва та Тарпіщев є чинними членами МОК, тоді як Смірнов та Попов мають статус почесних.
Проти них запроваджено заборону на в'їзд до України, а також будь-які економічні операції на території країни. МЗС проінформує про запровадження санкцій Євросоюз, США та інші країни, щоб аткуалізувати питання запровадження там аналогічних обмежень щодо цих осіб.