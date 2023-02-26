Росія обурена тим, що Африка може вийти з зони її впливу

Росія звинвачує США у здійсненні «безпрецедентного тиску» на африканські країни та у спробах зірвати запланований на липень російсько-африканський саміт. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на заступника міністра закордонних справ Росії Міхаіла Богданова.

За словами російського чиновника, «колективний Захід» проводить «безпрецедентну» кампанію з ізоляції Москви.

«З початку проведення спецоперації колективний Захід значно посилив тиск на африканські країни – через погрози введення санкцій, припинення фінансової та гуманітарної допомоги», – сказав Богданов.