Макрон анонсував візит у Китай і закликав Пекін допомогти Заходу чинити тиск на РФ

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір відвідати Китай з офіційним візитом на початку квітня, закликавши Пекін допомогти Заходу чинити тиск на Росію, щоб «зупинити агресію і побудувати мир». Про це повідомляє BFMTV .

«Я сам поїду до Китаю на початку квітня», - сказав він.

« Китай повинен зараз допомогти нам чинити тиск на Росію, щоб вона ніколи не використовувала хімічну або ядерну зброю і щоб вона припинила цю агресію як передумову для переговорів», - сказав він, закликавши Пекін «не передавати ніякої зброї в Росію».

Глава французької держави також пояснив, що мир «можливий лише за умови припинення російської агресії, виведення військ і поваги до територіального суверенітету України та українського народу».

«Те, що Китай долучається до мирних зусиль - це дуже добре», - заявив президент Франції після того, як Пекін опублікував документ із закликом до мирних переговорів і «політичного рішення» війни РФ проти України.

У середині лютого вже були повідомлення про те, що готується поїздка Макрона до Китаю. У Парижі вважали, що повернувся «час для відновлення зв'язку» з Пекіном, зокрема, з амбіціями переконати Китай «сприяти» досягненню миру в Україні.

Відносини між Китаєм та ЄС загострилися у 2021 році, коли європейські країни запровадили санкції на знак протесту проти репресій китайської влади проти уйгурів. У відповідь Пекін запровадив санкції проти європейських парламентарів.