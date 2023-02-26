Макрон анонсував візит у Китай і закликав Пекін допомогти Заходу чинити тиск на РФ

У Парижі вважають, що потрібно відновлювати зв'язки з Пекіном, зокрема, щоб переконати Китай «сприяти» досягненню миру в Україні, інформує ZN.ua.

Макрон анонсував візит у Китай і закликав Пекін допомогти Заходу чинити тиск на РФ
© Скріншот Youtube

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір відвідати Китай з офіційним візитом на початку квітня, закликавши Пекін допомогти Заходу чинити тиск на Росію, щоб «зупинити агресію і побудувати мир». Про це повідомляє BFMTV.

«Я сам поїду до Китаю на початку квітня», - сказав він.

«Китай повинен зараз допомогти нам чинити тиск на Росію, щоб вона ніколи не використовувала хімічну або ядерну зброю і щоб вона припинила цю агресію як передумову для переговорів», - сказав він, закликавши Пекін «не передавати ніякої зброї в Росію».

Глава французької держави також пояснив, що мир «можливий лише за умови припинення російської агресії, виведення військ і поваги до територіального суверенітету України та українського народу».

«Те, що Китай долучається до мирних зусиль - це дуже добре», - заявив президент Франції після того, як Пекін опублікував документ із закликом до мирних переговорів і «політичного рішення» війни РФ проти України.

У середині лютого вже були повідомлення про те, що готується поїздка Макрона до Китаю. У Парижі вважали, що повернувся «час для відновлення зв'язку» з Пекіном, зокрема, з амбіціями переконати Китай «сприяти» досягненню миру в Україні.

Відносини між Китаєм та ЄС загострилися у 2021 році, коли європейські країни запровадили санкції на знак протесту проти репресій китайської влади проти уйгурів. У відповідь Пекін запровадив санкції проти європейських парламентарів.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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