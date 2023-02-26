Залужний переконаний у звільненні Маріуполя цього року
Найдешевший ресурс Росії для ведення війни - люди. В України навпаки, інформує
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний впевнений, що оборонці звільнять Маріуполь цього року. Під час інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову
Також Залужний розповів, що найдешевший матеріал, який є у російської армії - людське життя.
"Втрати в 15 000 в Афганістані фактично поставили на коліна СРСР. Зараз цифра втрат РФ набагато більша. У нас інша тактика і стратегія. У нас немає таких можливостей, витрачати багато боєприпасів, щоб зруйнувати свою власну інфраструктуру, немає сенсу", — заявив генерал.