Залужний переконаний у звільненні Маріуполя цього року

Найдешевший ресурс Росії для ведення війни - люди. В України навпаки, інформує ZN.ua.

Залужний переконаний у звільненні Маріуполя цього року
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний впевнений, що оборонці звільнять Маріуполь цього року. Під час інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову для фільму "Рік" він зауважив, що найбільше запам'яталося, як на свято Святого Миколая його відвів в сторону чотирирічний хлопчик і запитав, чи зможемо ми повернути місто.

Також Залужний розповів, що найдешевший матеріал, який є у російської армії - людське життя.

"Втрати в 15 000 в Афганістані фактично поставили на коліна СРСР. Зараз цифра втрат РФ набагато більша. У нас інша тактика і стратегія. У нас немає таких можливостей, витрачати багато боєприпасів, щоб зруйнувати свою власну інфраструктуру, немає сенсу", — заявив генерал.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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