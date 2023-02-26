Залужний переконаний у звільненні Маріуполя цього року

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний впевнений, що оборонці звільнять Маріуполь цього року. Під час інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову для фільму "Рік" він зауважив, що найбільше запам'яталося, як на свято Святого Миколая його відвів в сторону чотирирічний хлопчик і запитав, чи зможемо ми повернути місто.

Також Залужний розповів, що найдешевший матеріал, який є у російської армії - людське життя.