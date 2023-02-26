Ілон, помовч краще: українців обурила заява Маска про Революцію Гідності

Американський бізнесмен і засновник SpaceX Ілон Маск, який заявляв, що деякі східні частини України "надають перевагу" Росії, вчергове розлютив українців. Він повторив російські наративи, назвавши Революцію Гідності "переворотом", інформує Апостроф .

Про це Маск повідомив на своєму офіційному акаунті у Twitter.

"Ці вибори (президентські вибори у 2010 році – "Апостроф"), можливо, були сумнівними, але немає ніяких сумнівів у тому, що переворот дійсно був", - написав він.

Українці у соцмережах розлютилися від такої заяви мільярдера та припустили, що він не знає, що таке "гідність".

"Ніби і не дурний чоловік, але тарганів з голови не знає чим вигнати", "Я так розумію, Маск став дивитися russia today", "Космічна людина...", "Технічний мозок переміг здравомисля", "Помовч краще, Ілон", "Куди його понесло? Ну чого людям завжди є бажання вставити свої 5 коп?", "Бо Ілончик не знає, що таке "гідність", - коментують вони.

Крім того, один з користувачів соцмережі пояснив Маску, що ніякого перевороту не було.

"Росія змогла поставити свою маріонетку на чолі України. Янукович був ворогом народу і України й крок за кроком вів нашу країну в прірву. Український народ об'єднався, щоб позбутися цього злочинця. У цьому суть того, що сталося", - зауважив користувач.