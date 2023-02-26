Ілон, помовч краще: українців обурила заява Маска про Революцію Гідності
Американський бізнесмен і засновник SpaceX Ілон Маск, який заявляв, що деякі східні частини України "надають перевагу" Росії, вчергове розлютив українців. Він повторив російські наративи, назвавши Революцію Гідності "переворотом", інформує
Про це Маск повідомив на своєму офіційному акаунті у Twitter.
"Ці вибори (президентські вибори у 2010 році – "Апостроф"), можливо, були сумнівними, але немає ніяких сумнівів у тому, що переворот дійсно був", - написав він.
Українці у соцмережах розлютилися від такої заяви мільярдера та припустили, що він не знає, що таке "гідність".
"Ніби і не дурний чоловік, але тарганів з голови не знає чим вигнати", "Я так розумію, Маск став дивитися russia today", "Космічна людина...", "Технічний мозок переміг здравомисля", "Помовч краще, Ілон", "Куди його понесло? Ну чого людям завжди є бажання вставити свої 5 коп?", "Бо Ілончик не знає, що таке "гідність", - коментують вони.
Крім того, один з користувачів соцмережі пояснив Маску, що ніякого перевороту не було.
"Росія змогла поставити свою маріонетку на чолі України. Янукович був ворогом народу і України й крок за кроком вів нашу країну в прірву. Український народ об'єднався, щоб позбутися цього злочинця. У цьому суть того, що сталося", - зауважив користувач.