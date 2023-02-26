Атомний підводний човен США прибув у Південну Корею на тлі провокацій КНДР

Північна Корея активізувала ракетні провокації.

Атомний підводний човен США прибув у Південну Корею на тлі провокацій КНДР
© U.S. Pacific Fleet Тихоокеанський флот США/ Facebook

Американський атомний підводний човен прибув до Південної Кореї. Про це повідомив Тихоокеанський флот США. Це заплановане прибуття, яке є очевидною демонстрацією сили і застереженням для Північної Кореї від провокацій, пише Yonhap.

«Швидкий ударний підводний човен класу «Лос-Анджелес» вантажопідйомністю 6 тисяч тонн USS Springfield пришвартувався до військово-морської бази в південному портовому місті Пусан для «запланованого візиту в порт», - йдеться у повідомленні.

Підводний човен ВМС США Springfield, що дислокується на Гуамі, «зазвичай діє в зоні операцій 7-го флоту США, проводячи операції з морської безпеки і підтримуючи інтереси національної безпеки».

Рідкісне розкриття інформації про дислокацію підводного човна США в Південній Кореї, схоже, має на меті надіслати суворе попередження Північній Кореї після неодноразових ракетних провокацій.

Північна Корея висловила рішучий протест проти розгортання США своїх стратегічних активів на Корейському півострові і спільних навчань союзників.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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