Ердоган закликав Путіна до встановлення миру в Україні

Президенти Туреччини та Росії провели телефонні переговори, інформує ZN.ua.

Ердоган закликав Путіна до встановлення миру в Україні
© Сайт президента України

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у річницю вторгнення Росії в Україну провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним і закликав його до "встановлення справедливого миру без подальших людських жертв та руйнувань". Про це повідомляє агентство "Анадолу".

"Глава турецької держави вказав на необхідність встановлення справедливого миру в Україні для того, щоб уникнути подальших жертв і руйнувань. Турецький лідер заявив про щире прагнення Туреччини до продовження Стамбульської зернової угоди та готовності Анкари всіляко сприяти цьому. Обговорено наслідки землетрусів у Туреччині та ситуація на тлі війни між РФ та Україною", - говориться в повідомленні Управління зв'язків Адміністрації президента Туреччини.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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