Ердоган закликав Путіна до встановлення миру в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у річницю вторгнення Росії в Україну провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним і закликав його до "встановлення справедливого миру без подальших людських жертв та руйнувань". Про це повідомляє агентство " Анадолу ".

"Глава турецької держави вказав на необхідність встановлення справедливого миру в Україні для того, щоб уникнути подальших жертв і руйнувань. Турецький лідер заявив про щире прагнення Туреччини до продовження Стамбульської зернової угоди та готовності Анкари всіляко сприяти цьому. Обговорено наслідки землетрусів у Туреччині та ситуація на тлі війни між РФ та Україною", - говориться в повідомленні Управління зв'язків Адміністрації президента Туреччини.