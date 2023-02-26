Вагнерівця, який втік до Норвегії, заарештували за напад на поліцейських в Осло

Екскомандир відділення ПВК "Вагнер" Андрій Мєдвєдєв, який у січні втік до Норвегії, заарештований за бійку біля бару в центрі Осло та насильство щодо поліцейських під час затримання. Про це пише " Нова газета. Європа ".

Як повідомляє видання, у матеріалах слідства йдеться, що в ніч з 21 на 22 лютого Медведєв уплутався в бійку в центрі Осло, а потім чинив опір затриманню і завдав ударів поліцейським.