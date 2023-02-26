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2023-02-26
Вагнерівця, який втік до Норвегії, заарештували за напад на поліцейських в Осло
Йому інкримінують три кримінальні статті.
Екскомандир відділення ПВК "Вагнер" Андрій Мєдвєдєв, який у січні втік до Норвегії, заарештований за бійку біля бару в центрі Осло та насильство щодо поліцейських під час затримання. Про це пише "
Як повідомляє видання, у матеріалах слідства йдеться, що в ніч з 21 на 22 лютого Медведєв уплутався в бійку в центрі Осло, а потім чинив опір затриманню і завдав ударів поліцейським.
Юлія Лавришин, ZN.ua