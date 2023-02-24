Зеленський про новий пакет санкцій: "Можна і почекати, головне, щоб результат був потужний"

Спочатку планувалося, що десятий пакет санкцій погодять на річницю російського вторгнення в Україну – 24 лютого. Однак зробити це не вдалося, інформує ZN.ua.

Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким заявив, що готовий почекати ухвалення десятого пакету санкцій проти РФ від Євросоюзу, якщо у підсумку обмеження будуть потужнішими.

"Прем'єр-міністр Польщі є одним з тих людей, який працює над тим, щоб пакет був потужнішим. Це дуже важливо. Іноді, знаєте, трохи можна і почекати. Час такий, який впливає на те, щоб послабити Російську Федерацію", – сказав Зеленський.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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