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2023-02-24
Зеленський про новий пакет санкцій: "Можна і почекати, головне, щоб результат був потужний"
Спочатку планувалося, що десятий пакет санкцій погодять на річницю російського вторгнення в Україну – 24 лютого. Однак зробити це не вдалося, інформує
Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким
"Прем'єр-міністр Польщі є одним з тих людей, який працює над тим, щоб пакет був потужнішим. Це дуже важливо. Іноді, знаєте, трохи можна і почекати. Час такий, який впливає на те, щоб послабити Російську Федерацію", – сказав Зеленський.
Михайло Яровенко, ZN.ua