Зеленський про новий пакет санкцій: "Можна і почекати, головне, щоб результат був потужний"

Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким заявив , що готовий почекати ухвалення десятого пакету санкцій проти РФ від Євросоюзу, якщо у підсумку обмеження будуть потужнішими.

"Прем'єр-міністр Польщі є одним з тих людей, який працює над тим, щоб пакет був потужнішим. Це дуже важливо. Іноді, знаєте, трохи можна і почекати. Час такий, який впливає на те, щоб послабити Російську Федерацію", – сказав Зеленський.