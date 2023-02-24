Наразі зареєстровано 87 тисяч воєнних злочинів Росії на території України – Маслов

Голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов заявив, що станом на зараз зареєстровано понад 87 тисяч воєнних злочинів Росії, які вона вчиняла на території України. Про це Маслов сказав на брифінгу у Медіацентрі Україна-Укрінформ.

"Станом на початок цього тижня в Україні було зареєстровано більше 87 тисяч воєнних злочинів. Це тільки тих, які були зареєстровані. Ми розуміємо, що їх більше. Внаслідок воєнних злочинів загинуло майже 10 тисяч лише цивільних осіб. Знову ж таки - це лише те, що вже зареєстровано", – зазначив він.

Депутат нагадав, що внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинула 461 дитина. Маслов зауважив, що ця статистика росте щодня.

"Всього цього не було б, якби не первісний злочин. Не було б цих вбивств, катувань, згвалтувань, викрадень людей, якби не первісний злочин - злочин агресії, який було вчинено російською федерацією не 24 лютого 2022 року, а набагато раніше, ще у 2014 році, а планувався цей злочин ще й до цього", – додав Маслов.