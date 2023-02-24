У 2023 році на полі бою буде більше озброєння українського виробництва — Маляр

Заступниця міністра розповіла про розширення українського арсеналу зброї, інформує ZN.ua.

У 2023 році на полі бою буде більше озброєння українського виробництва — Маляр
© Ганна Маляр / Facebook

У 2023 році на полі бою російсько-української війни буде більше озброєння українського виробництва, ніж було раніше. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила на брифінгу у Military Media Center.

Чиновниця розповіла, що зараз лунають багато заяв лідерів різних країн на тему збільшення виробництва зброї та боєприпасів. За її словами, протягом року війни Україні вдалося стримати ворога, тому що Міністерство оборони шукало і купувало зброю по всьому світу.

"Одночасно минулого року велася системна робота з українськими виробниками. І в цьому році ми побачимо на полі бою більше якісного озброєння та техніки українського виробництва", - заявила Ганна Маляр.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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