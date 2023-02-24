Військовий облік в Україні: кому можуть анулювати "білий квиток"

В Україні є категорії, які звільняються від військової служби, отримуючи "білий квиток", але є нюанс.

Власники "білих квитків" зразка 2006-2015 років можуть зараз підлягати мобілізації, про це повідомив "Главком".

Повідомляється, що наказ Міноборони України №342 втратив чинність, а записи до військових квитків, внесених на його підставі, більше не актуальні.

У 2015 році Міноборони видало наказ про відміну положення про зняття з військового обліку громадян, яких військово-лікарська комісія (відповідно до наказу МОУ №342 за 2006 рік) визнала непридатними до служби у мирний час та обмежено придатними під час військового стану.

Наразі рішення про зняття військовозобов'язаних з обліку приймається на підставі Наказу МОУ 402 від 14 серпня 2008 року.

Таким чином, для визнання особи "непридатною до військової служби з винятком із військового обліку" потрібно, щоб під час проходження медичної комісії ВЛК встановила статтю із хворобою, наведену у Наказі №402 від 14.08.2008 року.

Таким чином, людина, знята з військового обліку на підставі наказу №342 від 09.06.2006 року, може бути мобілізована і їй потрібно знову пройти військово-лікарську комісію.