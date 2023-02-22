Окупанти продовжують стрімко втрачати людей і техніку в Україні: свіже зведення втрат Росії

Вже майже рік триває повномасштабна війна з російськими окупантами, за цей час в нашій країні загинуло 145 060 військовослужбовців РФ . Лише за минулу добу біло ліквідовано 620 загарбників, 8 танків та багато іншої військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 145 060 (+620) осіб ліквідовано,

танків ? 3 334 (+8) од,

бойових броньованих машин ? 6 569 (+7) од,

артилерійських систем – 2345 (+7) од,

РСЗВ – 471 (+0) од,

засоби ППО ? 243 (+0) од,

літаків – 299 (+0) од,

гелікоптерів – 287 (+0) од,