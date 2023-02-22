Окупанти продовжують стрімко втрачати людей і техніку в Україні: свіже зведення втрат Росії

Вже майже рік триває повномасштабна війна з російськими окупантами, за цей час в нашій країні загинуло 145 060 військовослужбовців РФ. Лише за минулу добу біло ліквідовано 620 загарбників, 8 танків та багато іншої військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ? близько 145 060 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ? 3 334 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ? 6 569 (+7) од,
  • артилерійських систем – 2345 (+7) од,
  • РСЗВ – 471 (+0) од,
  • засоби ППО ? 243 (+0) од,
  • літаків – 299 (+0) од,
  • гелікоптерів – 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 026 (+3),
  • крилаті ракети ? 873 (+0),
  • кораблі/катери ? 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 212 (+2) од,
  • спеціальна техніка ? 226 (+0).


Олена Руденко, Апостроф





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