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2023-02-22
Окупанти продовжують стрімко втрачати людей і техніку в Україні: свіже зведення втрат Росії
Вже майже рік триває повномасштабна війна з російськими окупантами, за цей час в нашій країні загинуло 145 060 військовослужбовців РФ. Лише за минулу добу біло ліквідовано 620 загарбників, 8 танків та багато іншої військової техніки ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ? близько 145 060 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ? 3 334 (+8) од,
- бойових броньованих машин ? 6 569 (+7) од,
- артилерійських систем – 2345 (+7) од,
- РСЗВ – 471 (+0) од,
- засоби ППО ? 243 (+0) од,
- літаків – 299 (+0) од,
- гелікоптерів – 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 026 (+3),
- крилаті ракети ? 873 (+0),
- кораблі/катери ? 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 212 (+2) од,
- спеціальна техніка ? 226 (+0).
Олена Руденко, Апостроф