Нетаньягу може найближчим часом приїхати до України – ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу найближчим часом може приїхати з візитом до України. Про це повідомляє Israel Hayom.

У матеріалі йдеться, що таке питання вже обговорюється в оточенні прем'єра. Якщо такий візит відбудеться, то прийматиме голову ізраїльського уряду в Києві президент України Володимир Зеленський.

Українські джерела видання стверджують, що Нетаньягу вже отримав запрошення приїхати до країни. Водночас конкретних термінів можливої поїздки поки що погоджено не було.