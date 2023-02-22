Нетаньягу може найближчим часом приїхати до України – ЗМІ

Глава уряду Ізраїлю вже одержав запрошення приїхати з візитом. Наразі це питання обговорюється в його оточенні, інформує ZN.ua.

Нетаньягу може найближчим часом приїхати до України – ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу найближчим часом може приїхати з візитом до України. Про це повідомляє Israel Hayom.

У матеріалі йдеться, що таке питання вже обговорюється в оточенні прем'єра. Якщо такий візит відбудеться, то прийматиме голову ізраїльського уряду в Києві президент України Володимир Зеленський.

Українські джерела видання стверджують, що Нетаньягу вже отримав запрошення приїхати до країни. Водночас конкретних термінів можливої поїздки поки що погоджено не було.


Богдан Затула, ZN.ua





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