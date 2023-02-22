Промова Путіна: нічого нового, крім старих наративів, і навіть ядерна риторика не нова – ISW

Його промова викликала внутрішнє розчарування і критику російських блогерів, інформує ZN.ua.

Промова Путіна: нічого нового, крім старих наративів, і навіть ядерна риторика не нова – ISW
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У зверненні російського президента Владіміра Путіна до Федеральних зборів РФ не прозвучало нічого нового щодо війни в Україні і Путін не зробив жодних важливих оголошень. Навіть заява про вихід Росії з договору про стратегічне озброєння є уже звичною ядерною риторикою Кремля. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Промова Путіна, зокрема, повторювала кілька давніх російських інформаційних операцій щодо виправдання війни і не стала переломом у риторичній позиції Росії щодо війни. Путін міг використати цю подію, щоб сформулювати нові цілі та засоби їх досягнення, наприклад, оголосити ще одну офіційну хвилю часткової мобілізації, перевизначити "спеціальну військову операцію" як офіційну війну або вжити додаткових заходів для мобілізації російської оборонно-промислової бази більш конкретним способом. Натомість Путін сказав дуже мало суті», – йдеться у звіті ISW.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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