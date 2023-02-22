У його двір просто не заїхав на танку його партнер із РФ — Зеленський жорстко відповів Берлусконі

Президент України відповів на заяву італійського політика Сільвіо Берлусконі про «спровоковану Україною» війну з Росією. Друг Путіна Берлусконі заявляв, що аби завершити війну, Зеленський має «припинити атакувати Донбас». Крім того, він заявив, що якби досі залишався прем’єр-міністром Італії, він би не зустрівся із Зеленським.

«Дім Берлусконі просто ніколи щоденно не бомбили ракетами, і слава богу, що до нього на танку у двір не заїхав його партнер з Російської Федерації, не знищив його рідних та близьких. Певно, пан Берлусконі через блекаут не просинався о третій ночі й не починав прати одяг та готувати на два дні наперед їжу своїм дітям, тому що наступні два-три дні може просто не бути світла через велику братську любов російського народу», – прокоментував він.

Президент також побажав миру всім італійським родинам, навіть тим, хто не підтримує Україну і запросив усіх, зокрема і Сільвіо Берлусконі, приїхати і на власні очі побачили, який кривавий слід залишила Росія.

«Тоді ми будемо спілкуватися на одному рівні», — підкреслив Зеленський.

12 лютого екс-прем'єр та голова партії «Вперед, Італія» Сільвіо Берлусконі заявив, що Україна та її лідер спровокували нинішню війну.

«Зеленському було достатньо припинити нападати на дві автономні республіки Донбасу – і всього цього не сталося б. Тож я оцінюю поведінку цього пана дуже-дуже негативно», – сказав Берлусконі, який є соратником Мелоні по коаліції.