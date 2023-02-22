Прем’єр Молдови підтвердив, що РФ планувала захопити аеропорт в Кишиневі

Прем'єр-міністр Республіки Молдова Дорін Речан заявив, що може підтвердити слова президента України Володимира Зеленського про те, що Росія планувала захопити аеропорт в Кишиневі, аби перекинути свої війська та відкрити другий фронт проти України.

«Я кілька разів казав, що є ще кілька сценаріїв дестабілізації, зараз названий лише один. Вони включають кілька елементів, у тому числі ті, які ви згадали зі слів пана президента Зеленського», – цитує молдавського прем’єра Moldova1 .

Голова уряду в Кишиневі підкреслив, що це лише один із планів Росії, і запевняє, що влада готова втрутитися, незважаючи на виклики.

Він додав, що Молдова уже значно посилила свої можливості захисту після спроб дестабілізувати ситуацію в країні минулої осені, тому влада зараз готова «до різних сценаріїв, спрямованих на безпеку Республіки Молдова».

«Ще раз зазначу: наше завдання – забезпечити мир і стабільність в країні, в тому числі і щодо території лівобережжя Дністра. Республіка Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту, і ми повинні узгодити наші цілі з точки зору миру та безпеки», - додав він.