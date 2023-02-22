Прем’єр Молдови підтвердив, що РФ планувала захопити аеропорт в Кишиневі

В Молдові кажуть, що це лише один із можливих сценаріїв дестабілізації країни, інформує ZN.ua.

Прем’єр Молдови підтвердив, що РФ планувала захопити аеропорт в Кишиневі
© Dorin Recean прем'єр-міністр Молдови/facebook

Прем'єр-міністр Республіки Молдова Дорін Речан заявив, що може підтвердити слова президента України Володимира Зеленського про те, що Росія планувала захопити аеропорт в Кишиневі, аби перекинути свої війська та відкрити другий фронт проти України.

«Я кілька разів казав, що є ще кілька сценаріїв дестабілізації, зараз названий лише один. Вони включають кілька елементів, у тому числі ті, які ви згадали зі слів пана президента Зеленського», – цитує молдавського прем’єра Moldova1.

Голова уряду в Кишиневі підкреслив, що це лише один із планів Росії, і запевняє, що влада готова втрутитися, незважаючи на виклики.

Він додав, що Молдова уже значно посилила свої можливості захисту після спроб дестабілізувати ситуацію в країні минулої осені, тому влада зараз готова «до різних сценаріїв, спрямованих на безпеку Республіки Молдова».

«Ще раз зазначу: наше завдання – забезпечити мир і стабільність в країні, в тому числі і щодо території лівобережжя Дністра. Республіка Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту, і ми повинні узгодити наші цілі з точки зору миру та безпеки», - додав він.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Зараз не час для діалогу з Росією – МакронЗараз не час для діалогу з Росією – Макрон
Німецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – БундесверНімецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – Бундесвер
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Відправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українцяВідправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українця
Блок рекламы


Похожие новости
Президентка Молдови Мая Санду зустрілася у Варшаві з Анджеєм ДудоюПрезидентка Молдови Мая Санду зустрілася у Варшаві з Анджеєм Дудою
Пентагон підтвердив готовність посилювати боєготовність країн БалтіїПентагон підтвердив готовність посилювати боєготовність країн Балтії
Парламент Молдови підтримав нового проєвропейського прем’єр-міністраПарламент Молдови підтримав нового проєвропейського прем’єр-міністра
Сурков визнав, що Росія не планувала реалізовувати мінські домовленостіСурков визнав, що Росія не планувала реалізовувати мінські домовленості
Швеція не виключає передачу Україні винищувачів за двох умов – прем’єрШвеція не виключає передачу Україні винищувачів за двох умов – прем’єр
Прем'єр-міністерка Молдови подала у відставкуПрем'єр-міністерка Молдови подала у відставку
Країна зробить все можливе, щоб передати Україні МіГ-29 – прем’єр СловаччиниКраїна зробить все можливе, щоб передати Україні МіГ-29 – прем’єр Словаччини
Зеленський сповістив президентку Молдови про плани росіян контролювати країнуЗеленський сповістив президентку Молдови про плани росіян контролювати країну
Прем’єр Нідерландів про передачу Україні винищувачів: "такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима"Прем’єр Нідерландів про передачу Україні винищувачів: "такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима"
Зеленський підтвердив інформацію про передачу Великою Британією далекобійної зброїЗеленський підтвердив інформацію про передачу Великою Британією далекобійної зброї
Последние новости
Подгружаем последние новости