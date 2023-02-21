У МЗС Литви закликали не допустити поділу Європи на два табори щодо думки про переговори з РФ

Очільник міністерства закордонних справ Литви зауважив, якщо війна не скінчиться перемогою України, а буде просто заморожена, то це закладе передумови для нової війни у майбутньому, інформує ZN.ua.

У МЗС Литви закликали не допустити поділу Європи на два табори щодо думки про переговори з РФ

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС, застеріг від переговорів з Росією і закликав не допустити розподілу думок у Європі щодо доцільності таких перемовин. Про це повідомляє Європейська правда.

"Ми маємо разом виступати за "мир після перемоги" – і не лише у Європі, йдеться про всі країни, які підтримують Україну. Ми маємо зробити реальний внесок у перемогу України, ми маємо вкласти значення у наші слова про те, що ми з Україною – до кінця, скільки буде потрібно. І ми маємо визнати, що "кінець" – це перемога України, коли вона поверне контроль над усіма своїми територіями", – зазначив очільник литовського МЗС.

"Ми маємо зобов’язатися надавати усю зброю якої потребує Україна – щоб вони мали спроможності для того, щоб повертати території. І ми маємо вирішити, що неможливі перемовини з тим, кого чекає спеціальний трибунал, який ми сподіваємося створити для розслідування воєнних злочинів… Ми, можливо, зможемо вести перемовини з тими, хто програв війну, про повоєнне врегулювання", – підкреслив він.

Ландсбергіс також нагадав, що якщо війна не скінчиться перемогою України, а буде просто заморожена, то це закладе передумови для нової війни у майбутньому.

"Ми вже були у такій ситуації у 2008 році, коли війну зупинили у Грузії, коли перемоги не було – була якась-там мирна угода. Так ми заклали передумови для зазіхання на Крим. Після Криму ми заклали передумови для 2022 року. І зараз, я сподіваюся, це вже вирішальна глава у цій історії – що Росія цілковито програє, що Україна поверне свої території і континент зможе знову почуватися у мирі й безпеці", – додав глава литовської дипломатії.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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