Під час зустрічі з Байденом Дуда пропонуватиме збільшити чисельність військ США у Польщі

Польський президент сподівається, що візит Байдена до Польщі буде сповнений конкретикою, оскільки запланована поїздка має "потужне політичне значення", інформує ZN.ua.

Під час зустрічі з Байденом Дуда пропонуватиме збільшити чисельність військ США у Польщі
© twitter.com/prezydentpl

Президент Польщі Анджей Дуда говоритиме з лідером США Джо Байденом, який незабаром має приїхати до Варшави, про збільшення кількості військових Сполучених Штатів у Польщі. Про це повідомляє PAP.

"У нас вже є бази сьогодні, і у нас вже є обладнання, але я думаю, що його має бути більше. Я також буду переконувати президента Джо Байдена зробити це", — зазначив польський лідер.

Він також планує обговорити це питання також з лідерами Франції та Німеччини на Мюнхенській конференції з безпеки.

Дуда розраховує, що візит Байдена до Польщі буде сповнений конкретикою, оскільки запланована поїздка має "потужне політичне значення".

"Я не хочу і не можу говорити про них занадто багато, але я очікую багато конкретики. Можливо, це буде така конкретика, про яку ми не зможемо говорити публічно. Такий візит завжди переходить у конкретику", — сказав президент Польщі.

Коментуючи питання про візити Зеленського до Польщі, коли у країні буде президент США, Дуда пояснив, що не коментуватиме це питання через безпекові аспекти.

"Це питання, пов'язані з безпекою президента Джо Байдена, це питання, пов'язані з безпекою президента Володимира Зеленського, це питання, пов'язані з нашою безпекою як господарів усіх зустрічей, які відбуватимуться в цей час і навколо цієї символічної дати - першої річниці російського вторгнення в Україну", — додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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