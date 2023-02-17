Ніхто з керівництва ОП добровільно не подав декларацію – НАЗК

На тлі призупинення обов’язкового електронного декларування через повномасштабну війну РФ проти України наразі жоден з представників керівництва офісу президента добровільно не подав свої відомості до державного реєстру декларацій. Про це повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник у інтерв’ю "Є питання" .

"Дві декларації подано, але це декларації, пов’язані зі звільненням. Тобто, керівники офісу на сьогоднішній день декларацій не подавали", – заявив він, відповідаючи на запитання.

За словами Ситника, аналогічною є ситуація і з декларуванням судей Конституційного суду. З них теж ніхто не захотів добровільно подати свої документи.

Невисока статистика декларування також серед народних депутатів України, міністрів та очільників ОВА/ОДА.

"З депутатів тільки 28 подали щорічні декларації. Якщо ми говоримо про керівників військових адміністрацій чи державних обласних адміністрацій, то з 30 таких посадовців чинних лише п’ять подали свої декларації. А ми знаємо прекрасно, який обсяг коштів освоюється кожен день, у тому числі й благодійних. Це було б дуже ефективно мати ці декларації і в ході фінансового контролю перевіряти доброчесність використання цих коштів … Якщо ми говоримо про членів уряду, то лише один міністр – міністр освіти – подав декларацію", – розповів заступник голови НАЗК.

При цьому Ситник вказав на більш високі показники подання декларацій серед чиновників нижчого рівня. За його словами, серед усіх декларатів уже близько 60% добровільно внесли свої дані.

"Тобто чиновники більш низького рівня не вбачають ніяких проблем, ніяких ризиків у тому, щоб подати цю декларацію. Ризики і проблеми бачать тільки ті, чиї посади пов'язані з більшими корупційними ризиками. Ми говоримо про тих людей, які займають високі посади і чомусь постійно намагаються видумати якісь аргументи щодо невідновлення декларування", – зазначив Ситник.