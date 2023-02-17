ЗСУ зможуть деокупувати всю Україну в 2023 році, лише якщо армія РФ розвалиться – Міллі

Однак, на думку генерала США, і Росія навряд чи досягне своїх цілей, інформує ZN.ua.

ЗСУ зможуть деокупувати всю Україну в 2023 році, лише якщо армія РФ розвалиться – Міллі
© Голос Америки (українська служба)

Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі не виключає, що українські захисники зможуть звільнити від російських військ усю територію нашої держави в поточному році, однак це буде дуже складно та практично вимагатиме краху ворожої армії. Про це він заявив у інтерв’ю Financial Times.

Генерал вказав, що для окупантів буде "майже неможливо досягти своїх політичних цілей" у війні проти України. Малоймовірно й те, що росіяни зможуть захопити всю нашу державу. "Цього просто не станеться", – зазначив генерал.

"Цьогоріч Україні також буде дуже й дуже складно вигнати росіян з кожного сантиметра окупованої території. Це не означає, що такого не може статися… Але це буде надзвичайно важко. І це вимагатиме, по суті, розвалу російської армії", – наголосив Міллі.

Коментуючи ймовірність початку переговорів між Україною та Росією, американський військовий припустив, що “вікно можливостей” може з’явитися в будь-який момент, згадавши про прихід весни за кілька тижнів. При цьому, за його словами, обидві сторони "доволі сильно зосередилися на своїх цілях" і не хочуть вести переговори.


Максим Царук, ZN.ua





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