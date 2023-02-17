Дуда зустрівся із Сунаком у Лондоні

Сторони обговорили посилення підтримки України.

Дуда зустрівся із Сунаком у Лондоні
© Getty Images

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак прийняв у Лондоні президента Польщі Анджея Дуду. Лідери країн обговорили шляхи посилення обороноздатності України, зокрема надання бойових літаків. Про це повідомляє Sky News.

У видання зазначають, що очільник британського уряду зустрічається з президентом Польщі на тлі закликів до винищувачів в Україні. Під час зустрічі планується обговорення подальшої допомоги для Києва.

Зустріч Сунака з Дудою відбулася після того, як уряд оголосив про розширення Sky Sabre у Польщі – ракетної системи, яка вперше була розгорнута в країні минулого року для "захисту її повітряного простору від будь-якої подальшої агресії з боку Росії".

"Немає нічого такого, в чому ми більш єдині, ніж у нашій непохитній підтримці України... І я знаю, що ми поговоримо про це пізніше сьогодні – що ще ми можемо зробити для того, щоб Україна виграла цей конфлікт", – наголосив британський прем’єр.

Водночас Польський президент своєю чергою подякував прем'єру Британії за "вашу дуже, дуже, дуже чітку підтримку України" та за підтримку безпеки Польщі.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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