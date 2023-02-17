Перша партія французьких колісних танків AMX-10 прямує до України — ЗМІ

Нова техніка найближчим часом опиниться в ЗСУ.

Перша партія французьких колісних танків AMX-10 прямує до України — ЗМІ

Чотирнадцять французьких бронетранспортерів AMX-10RC знаходяться на шляху до України після того, як міністерство оборони Франції вирішило надати цю техніку Збройним силам України. Про це повідомляє Forces Оperations Blog.

Ця бронетехніка є першою з кількох десятків одиниць, про передачу яких було оголошено на початку січня. Повідомляється, що протягом останніх тижнів французька сторона також підготувала українських військових у кавалерійській школі в Сомюрі.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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