Перша партія французьких колісних танків AMX-10 прямує до України — ЗМІ

Чотирнадцять французьких бронетранспортерів AMX-10RC знаходяться на шляху до України після того, як міністерство оборони Франції вирішило надати цю техніку Збройним силам України. Про це повідомляє Forces Оperations Blog .

Ця бронетехніка є першою з кількох десятків одиниць, про передачу яких було оголошено на початку січня. Повідомляється, що протягом останніх тижнів французька сторона також підготувала українських військових у кавалерійській школі в Сомюрі.