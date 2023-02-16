На Львівщині є влучання в об’єкт критичної інфраструктури – голова ОВА

Під час чергової масштабної ракетної атаки цієї ночі одна з ракет влучила в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині. Про це у Telegram повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує ZN.ua .

«Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Постраждалих чи жертв нема. Пожежу загасили», – написав він.

Максим Козицький також зазначив, що про всі деталі повідомлять згодом.

Нагадаємо, в ніч проти 16 лютого Росія вчергове атакувала всю територію України ракетами. За попередньою інформацією, упродовж ночі ворог запустив 10 ракет, з яких лише дві реальні. Інші – фальш-цілі, щоб заплутати ППО.