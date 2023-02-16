Сербські ультранаціоналісти погрожують Белграду заворушеннями і закликають Росію на допомогу

Проросійських націоналістів розлютив проєвропейський курс Вучича і рух на нормалізацію стосунків з Косово, інформує ZN.ua.

Сербські ультранаціоналісти погрожують Белграду заворушеннями і закликають Росію на допомогу
© Скріншот Youtube

Сотні сербських націоналістів і проросійських активістів 15 лютого мітингували в центрі Белграда, погрожуючи заворушеннями, якщо Сербія прийме підтримуваний Заходом план, спрямований на налагодження відносин з Косово.

У Сербії, яка вважає Росію, члена Ради Безпеки ООН з правом вето, головним союзником у своїй 15-річній боротьбі проти незалежності Косово, зростають проросійські настрої.

Протестувальники з плакатами вигукували «Сербія-Росія», а ультранаціоналіст Дам’ян Кнежевич закликав до заворушень, якщо Белград піде на покращення зв’язків з Косово.

«Ви (уряд) боїтеся заворушень. Клянусь вам, ми готові на більше, ніж це», — заявив Кнежевич, керівник ультраправої організації «Народний патруль», яка підтримує вторгнення Росії в Україну та бере активну участь у переслідуванні мігрантів на батьківщині.

Кнежевич публічно вихваляється зв’язками з ПВК Вагнера, яка бере участь у війні проти України.

На початку грудня він похвалився в Telegram-каналі візитом своєї неформальної організації в центр ПВК Вагнера в Санкт-Петербурзі.

Після протесту президент Александар Вучич, який балансує між амбіціями Сербії в ЄС і зв’язками з Росією, заявив, що «не впевнений, що протестувальники були проросійськими», однак він «впевнений, що вони були антисербськими».

Після зустрічі з керівниками органів державної безпеки та правоохоронних органів Вучич в телеефірі пообіцяв, що всі, хто погрожували вбивствами і побиттям, відповідатимуть за сербськими законами.

Раніше того ж дня поліція повідомила, що двох прихильників організації Кнежевича, які прямували на мітинг, затримали на півночі країни, і що в їхній машині знайшли снайперську гвинтівку та боєприпаси.

«Якщо керівництво нашої держави не зможе запобігти вступу Косово в ООН, ми просимо російське керівництво застосувати право вето і дати нам принаймні місяць, щоб усунути цього зрадника», — сказав Кнежевич радісному натовпу, маючи на увазі Вучича.

Сербія неодноразово засуджувала вторгнення Росії в Україну в ООН та на інших міжнародних форумах, однак не ввела санкцій проти Москви. Вучич називав санкції проти Росії «аморальними».

У п'ятницю прем'єр-міністр Ана Брнабіч заявила, що узгодженість Сербії зі спільною зовнішньою та оборонною політикою ЄС, зокрема і запровадження санкцій проти Росії, є найголовнішою умовою для приєднання до блоку.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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