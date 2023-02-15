NYT: Буш-молодший попереджав Обаму про посягання Росії на територію України
Команда республіканця прямо вказувала своїм наступникам на плани Кремля щодо Криму, інформує
Світ був досить нестабільним, коли президент Джордж Буш-молодший залишав свою посаду. Прямуючи «на вихід», він і його команда з національної безпеки залишили кілька порад своїм наступникам.
«Індія друг, а Пакистан - ні. Не варто вірити Північній Кореї чи Ірану, але говорити все ще краще, ніж не говорити. І пильнуйте за Росією. Вона жадає території сусідньої України. Будьте обережними, щоб не стати втягнутими в нерозв’язні війни на Близькому Сході і в Центральній Азії. І ще одне: будувати нації значно важче, ніж здається», - пише
14 років тому команда президента Буша записала свої поради для нової адміністрації президента Барака Обами. Всього було 40 записок від Ради національної безпеки США. Частину з них і раніше хвалили в обох американських партіях як зразковий випадок передачі справ від одного президента до іншого, які ще й належали до різних політичних таборів. Тепер ці записки адміністрації Буша розсекретили.