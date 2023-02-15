NYT: Буш-молодший попереджав Обаму про посягання Росії на територію України

Світ був досить нестабільним, коли президент Джордж Буш-молодший залишав свою посаду. Прямуючи «на вихід», він і його команда з національної безпеки залишили кілька порад своїм наступникам.

«Індія друг, а Пакистан - ні. Не варто вірити Північній Кореї чи Ірану, але говорити все ще краще, ніж не говорити. І пильнуйте за Росією. Вона жадає території сусідньої України. Будьте обережними, щоб не стати втягнутими в нерозв’язні війни на Близькому Сході і в Центральній Азії. І ще одне: будувати нації значно важче, ніж здається», - пише New York Times .