Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен оголосила про відставку

Вона перебувала на цій посаді понад вісім років.

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен оголосила про відставку
© скриншот видео

Лідерка Шотландської національної партії та перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен оголосила про свою відставку на поспішно скликаній пресконференції в Единбурзі, повідомляє BBC.

Оголошуючи про відставку, Стерджен сказала, що ця посада – «найкраща робота у світі», і що вона пережила на цій посаді «найважчі години і найважчі дні». При цьому вона наголосила, що надзвичайно важливо «майже інстинктивно відчути коли прийшов час поступитися дорогою комусь іншому». Стерджен перебувала на посаді понад вісім років.

Вона додала, що це рішення не було відповіддю на нагальні проблеми, а є результатом глибокої та довгострокової оцінки.

«Чи правильно для мене продовжувати? І що важливіше, чи правильно це буде для країни, для моєї партії та справи незалежності, якій я присвятила своє життя?» - зазначила Стерджен, додавши, що відповідь на ці запитання – «ні».

Стерджен залишатиметься на посаді до обрання її наступника. Вона є першим міністром, який працював найдовше, і першою жінкою, яка займала цю посаду. Стерджен наголосила, що виконувати цю роль було «неперевершеним привілеєм».

Стерджен уже десять років займає центральне становище у політиці Шотландії і стала синонімом руху за незалежність після приходу до влади у 2014 році.

Проте останнім часом Шотландська національна партія зіштовхнулася зі низкою труднощів, що викликало суперечки як усередині партії, так і за її межами. Крім того, незрозумілими наразі залишаються перспективи другого референдуму про незалежність, за який Стерджен активно виступала останні роки.

Стерджен вступила до Шотландської національної партії у 16 років і вивчала право в Університеті Глазго. Після цього вона працювала адвокатом. У політику Стерджен прийшла в 1999 році у новому складі шотландського парламенту як регіональний депутат від Глазго. Першим серйозним випробуванням для Стерджен в уряді стала епідемія свинячого грипу у 2009 році, на той час вона перебувала на посаді заступника першого міністра та міністра охорони здоров'я. Пізніша Стерджен перейшла посаду міністра з контролю планування референдуму про незалежність. Після провалу референдуму 2014 року вона зайняла посаду першого міністра Шотландії.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронахЗагальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронах
Польща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкціїПольща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкції
Зеленський назвав Мінські угоди поступкою Заходу РосіїЗеленський назвав Мінські угоди поступкою Заходу Росії
Прем’єр Нідерландів про передачу Україні винищувачів: "такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима"Прем’єр Нідерландів про передачу Україні винищувачів: "такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима"
Данілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброїДанілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброї
Блок рекламы


Похожие новости
Мер Торонто подав у відставку через роман із співробітницеюМер Торонто подав у відставку через роман із співробітницею
Перша партія шведських гармат L-70 вже в УкраїніПерша партія шведських гармат L-70 вже в Україні
Прем'єр-міністерка Молдови подала у відставкуПрем'єр-міністерка Молдови подала у відставку
СБУ оголосила підозру російській пропагандинстці МонтянСБУ оголосила підозру російській пропагандинстці Монтян
Накрали 90 млн грн: СБУ оголосила про підозру екскерівнику Адміністрації морських портів та його підлеглимНакрали 90 млн грн: СБУ оголосила про підозру екскерівнику Адміністрації морських портів та його підлеглим
Зенітні ракети і бронетехніка: Бельгія оголосила найбільший пакет допомоги УкраїніЗенітні ракети і бронетехніка: Бельгія оголосила найбільший пакет допомоги Україні
Прем'єр-міністерка Фінляндії пообіцяла роки підтримки для УкраїниПрем'єр-міністерка Фінляндії пообіцяла роки підтримки для України
Глава французької військової розвідки пішов у відставку після того, як не зміг передбачити вторгнення РосіїГлава французької військової розвідки пішов у відставку після того, як не зміг передбачити вторгнення Росії
Прем'єр-міністерка Естонії пояснила, чому погоджуватися на мир на умовах Путіна небезпечноПрем'єр-міністерка Естонії пояснила, чому погоджуватися на мир на умовах Путіна небезпечно
САП оголосила підозру одеським ділкам Кауфману та ГрановськомуСАП оголосила підозру одеським ділкам Кауфману та Грановському
Последние новости
Подгружаем последние новости