Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен оголосила про відставку

Лідерка Шотландської національної партії та перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен оголосила про свою відставку на поспішно скликаній пресконференції в Единбурзі, повідомляє BBC .

Оголошуючи про відставку, Стерджен сказала, що ця посада – «найкраща робота у світі», і що вона пережила на цій посаді «найважчі години і найважчі дні». При цьому вона наголосила, що надзвичайно важливо «майже інстинктивно відчути коли прийшов час поступитися дорогою комусь іншому». Стерджен перебувала на посаді понад вісім років.

Вона додала, що це рішення не було відповіддю на нагальні проблеми, а є результатом глибокої та довгострокової оцінки.

«Чи правильно для мене продовжувати? І що важливіше, чи правильно це буде для країни, для моєї партії та справи незалежності, якій я присвятила своє життя?» - зазначила Стерджен, додавши, що відповідь на ці запитання – «ні».

Стерджен залишатиметься на посаді до обрання її наступника. Вона є першим міністром, який працював найдовше, і першою жінкою, яка займала цю посаду. Стерджен наголосила, що виконувати цю роль було «неперевершеним привілеєм».

Стерджен уже десять років займає центральне становище у політиці Шотландії і стала синонімом руху за незалежність після приходу до влади у 2014 році.

Проте останнім часом Шотландська національна партія зіштовхнулася зі низкою труднощів, що викликало суперечки як усередині партії, так і за її межами. Крім того, незрозумілими наразі залишаються перспективи другого референдуму про незалежність, за який Стерджен активно виступала останні роки.

Стерджен вступила до Шотландської національної партії у 16 років і вивчала право в Університеті Глазго. Після цього вона працювала адвокатом. У політику Стерджен прийшла в 1999 році у новому складі шотландського парламенту як регіональний депутат від Глазго. Першим серйозним випробуванням для Стерджен в уряді стала епідемія свинячого грипу у 2009 році, на той час вона перебувала на посаді заступника першого міністра та міністра охорони здоров'я. Пізніша Стерджен перейшла посаду міністра з контролю планування референдуму про незалежність. Після провалу референдуму 2014 року вона зайняла посаду першого міністра Шотландії.