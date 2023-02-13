ЗСУ спростовують заяви Росії про захоплення Красної Гори – ЗМІ

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Черевий спростував заяви росіян про те, що вони взяли під контроль село Красна Гора біля Бахмуту.

«Там продовжуються бої. Ми утримуємо його під нашим контролем», - повідомив він у коментарі CNN .

Череватий додав, що Бахмут залишається в центрі основних атак Росії.

«На бахмутському напрямку противник здійснив 85 атак. Було 33 бойові зіткнення. У районі міста Бахмута було 25 атак і 19 бойових сутичок», - сказав Черевуватий CNN.

Черевий сказав, що російські сили мають можливість вести вогонь на підступах до Бахмута, додавши, що «ми ведемо контрбатарейні бої, щоб зменшити їх».

"У нас є можливість постачати зброю, продовольство, техніку, медикаменти та евакуювати звідти поранених", - сказав він.

Міністерство оборони України повідомило у понеділок у Telegram-повідомленні, що «бій за Бахмут продовжується».