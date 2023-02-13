«Злякався доносів»: Чулпан Хаматова, яка підтримує Україну, розповіла, хто звільнив Ахеджакову із «Сучасника»

«Злякався доносів»: Чулпан Хаматова, яка підтримує Україну, розповіла, хто звільнив Ахеджакову із «Сучасника»

Актриса та колишній заступник художнього керівника «Сучасника» Чулпан Хаматова, яка підтримує Україну та відкрито виступила проти війни, записала відеозвернення на підтримку народної артистки Лії Ахеджакової.

Вистава "Гра в джин", в якій Лія Ахеджакова грала одну з головних ролей, прибрали з репертуару театру "Сучасник" і таким чином актриса повністю залишилася без ролей у театрі.

«Цей театр для мене асоціюється з Лією Ахеджаковою, Лія Ахеджакова була причиною, чому я прийшла працювати до цього театру, чому любила театр «Сучасник». Лія Ахеджакова – уособлення театру «Сучасник», - сказала Хаматова.

Хаматова нагадала, що Ахеджакова пропрацювала в «Сучаснику» понад 45 років. І назвала Лію Меджіівну геніальною актрисою, любов до якої «всенародна».

“Я позбавлена ??дару мови, тому що Ахеджакова — це і є найкраще, що є у театрі «Сучасник». І тепер найкращого в цьому театрі немає. Не знаю, чи є театр», - заявила Чулпан Хаматова.

Лія Ахеджакова

За її словами, «трапилося неподобство, трапилася боягузтво, трапилася ницість, трапився якийсь огидний прогин», тому що директор театру «злякався доносів, якихось гнівних листів».

Нагадаємо, сама Ахеджакова вважає рішення зняти її останню виставу із репертуару фактичною забороною на професію. Побоюючись проблем із боку російської влади, вона відмовляється від розмов із журналістами.


Александра Павленко, politeka.net





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