Видавав себе за переселенця: у Києві впіймали зрадника, який працював на бойовиків - фото

Коригувальника вогню окупантів посадили на 15 років, а Служба безпеки затримала у Києві колаборанта, який перебував у розшуку за добровільну співпрацю з російськими окупантами на Луганщині. Він намагався втекти від правосуддя у лавах представництва Червоного Хреста.

Про це повідомляється в Telegram-каналі СБУ , інформує Апостроф .

Колишнього керівника сектора створеного загарбниками "управління пенсійного фонду ЛНР у Новопсковському районі" співробітники СБУ викрили ще минулого року. Його оголосили у розшук. Виявилося, що зрадник приховано прибув до столиці, де намагався "легалізуватися" під виглядом волонтера місцевого представництва "Товариства Червоного Хреста України", видаючи себе за переселенця з Луганської області та приховуючи факти своєї співпраці з агресором.

Надалі він хотів утекти за кордон під виглядом учасника міжнародного волонтерського руху. Проте планам колаборанта не судилося здійснитися – його затримали.

Слідство встановило, що затриманий на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників та запропонував їм свою допомогу. Росіяни дали йому посаду у місцевій окупаційній адміністрації. Зрадник дотримувався вказівок Москви про поширення кремлівського режиму на території регіону, зокрема допомагав впроваджувати в Луганській області "рублеву зону" через пенсійні виплати.