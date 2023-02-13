Видавав себе за переселенця: у Києві впіймали зрадника, який працював на бойовиків - фото
Коригувальника вогню окупантів посадили на 15 років, а Служба безпеки затримала у Києві колаборанта, який перебував у розшуку за добровільну співпрацю з російськими окупантами на Луганщині. Він намагався втекти від правосуддя у лавах представництва Червоного Хреста.
Про це повідомляється в Telegram-каналі СБУ, інформує
Колишнього керівника сектора створеного загарбниками "управління пенсійного фонду ЛНР у Новопсковському районі" співробітники СБУ викрили ще минулого року. Його оголосили у розшук. Виявилося, що зрадник приховано прибув до столиці, де намагався "легалізуватися" під виглядом волонтера місцевого представництва "Товариства Червоного Хреста України", видаючи себе за переселенця з Луганської області та приховуючи факти своєї співпраці з агресором.
Надалі він хотів утекти за кордон під виглядом учасника міжнародного волонтерського руху. Проте планам колаборанта не судилося здійснитися – його затримали.
Слідство встановило, що затриманий на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників та запропонував їм свою допомогу. Росіяни дали йому посаду у місцевій окупаційній адміністрації. Зрадник дотримувався вказівок Москви про поширення кремлівського режиму на території регіону, зокрема допомагав впроваджувати в Луганській області "рублеву зону" через пенсійні виплати.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Чоловік узятий під варту, йому загрожує до 10 років ув'язнення.