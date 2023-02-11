Ми бачимо, що можемо бути у ЄС через два роки — Зеленський

Він також впевнений, що наша держава стане членом НАТО, інформує ZN.ua.

Ми бачимо, що можемо бути у ЄС через два роки — Зеленський
© Володимир Зеленський/Facebook

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна може вступити в ЄС протягом двох років. З'ясувалося, що такої ж думки дотримується і президент Володимир Зеленський, про що він заявив під час саміту, організованого банком JP Morgan.

"Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас і іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії. Тому ми бачимо, що ми можемо бути у ЄС через два роки. І нам потрібні гарантії безпеки", - сказав глава держави.

Також президент зазначає, що найкращою гарантією для України буде вступ в НАТО. Зеленський впевнений, що наша держава приєднається до Альянсу.

"Ми вважаємо, що будемо в НАТО раніше, ніж усі лідери вирішать, що наш пакет щодо гарантій безпеки є слушним. Тому що вони ухвалюють рішення повільно, це бюрократія... І я вважаю, що після перемоги ми будемо в НАТО", - заявив Зеленський.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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