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2023-02-11
Окупанти скинули чотири авіабомби на острів Зміїний
Війська РФ випустили дві ракети по критичній інфраструктурі, інформує
© Maxar Technologies
Російські війська у суботу, 11 лютого, скинули чотири авіабомби на острів Зміїний Одеської області та випустили три протикорабельні ракети "Онікс" з тимчасово окупованого Криму, які влучили у прибережну зону, інформує Оперативне командування "Південь" у
"Намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров'ям районах, росіяни спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування", — йдеться в повідомленні.
Внаслідок російських ударів загиблих чи поранених людей немає.
Анна Конюченко, ZN.ua