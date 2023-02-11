Окупанти скинули чотири авіабомби на острів Зміїний

Російські війська у суботу, 11 лютого, скинули чотири авіабомби на острів Зміїний Одеської області та випустили три протикорабельні ракети "Онікс" з тимчасово окупованого Криму, які влучили у прибережну зону, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров'ям районах, росіяни спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок російських ударів загиблих чи поранених людей немає.