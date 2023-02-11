Швейцарія заблокувала постачання зброї з Іспанії в Україну

Берн не дозволяє реекспорту своїх озброєнь третім країнам, інформує ZN.ua.

Швейцарія заблокувала постачання зброї з Іспанії в Україну
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У п'ятницю Швейцарія заявила, що заблокувала відправку Іспанією зенітних установок швейцарського виробництва до України відповідно до свого суворого військового нейтралітету.

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) «відхилив запит Іспанії, зроблений 16 січня 2023 року, щодо реекспорту двох 35-міліметрових зенітних знарядь, вироблених у Швейцарії», - повідомив AFP офіційний представник Фабіан Майєнфіш.

Майєнфіш сказав, що Швейцарія розглянула прохання Іспанії про відмову від зобов'язання про заборону реекспорту, як і прохання Німеччини та Данії.

"Що стосується принципу рівного звернення відповідно до закону про нейтралітет і... Закону про військові матеріали, Швейцарія відповіла негативно", - сказав він.

Раніше Швейцарія вже відхилила запит Німеччини на відправку в Україну зенітних боєприпасів швейцарського виробництва та Данії на відправлення 22 швейцарських танків Piranha III.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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