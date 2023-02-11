The Economist: Британський генерал вказав, від чого буде залежати перемога України у війні

Віра країн в те, що кібернетичні засоби зроблять танки, артилерію і винищувачі застарілими у війнах майбутнього, виявилася лише фантастикою, але деякі новітні технології все ж принесли дуже важливі зміни, інформує ZN.ua.

The Economist: Британський генерал вказав, від чого буде залежати перемога України у війні
© Окрема мотопіхотна Маріупольська бригада/facebook

Російське вторгнення в Україну - це яскрава ілюстрація того, що природа війни ніколи не змінюється. Це аспект людського стану, який залишається таким же ірраціональним, жорстоким, диким, нестримним і розчаровуючим, як і тоді, коли людина вперше націлила палицю проти свого ближнього.

Коли люди воюють, знаючи, що їхнє особисте виживання, а також виживання їхніх сімей, громад і країн, стоїть на кону, тоді не існує непорушних законів чи кордонів, які б обмежували дії, необхідні для виживання і перемоги. Правда і в тому, що хоч природа війни лишається сталою, її характеристики - тобто як саме її ведуть - постійно змінюються відповідно до обставин, технологій і мислення.

«Сьогодні всі думки здебільшого про те, як застосувати цифрові технології, створені для цивільного сектору, щоб створити нові способи діяльності і організації в конфліктах. Деякі аспекти війни в Україні здаються знайомими. Інші ж змінюються зі швидкістю інновацій під екзистенційним тиском», - пише в статті для The Economist генерал армії Великої Британії сер Річард Барронс.

Одна з констант - це те, що у великих війнах, в яких виживання країни і її способу життя стоїть на кону, перемогу здобувають через мобілізацію цивільного суспільства.


Лесь Димань, ZN.ua





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