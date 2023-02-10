На Херсонщині загарбники продовжують фільтраційні заходи, проводять перевірку місцевих жителів — Генштаб

Особливу увагу окупанти приділяють телефонам.

На Херсонщині загарбники продовжують фільтраційні заходи, проводять перевірку місцевих жителів — Генштаб
© Минобороны РоSSии/t.me

Російські загарбники продовжують здійснювати фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні станом на п'ятницю, 10 лютого.

Зокрема, за даними Генштабу, в місті Гола Пристань співробітники ФСБ РФ проводять перевірки документів та особистих речей місцевих жителів. Особливу увагу окупанти приділяють телефонам.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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