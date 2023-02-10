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2023-02-10
На Херсонщині загарбники продовжують фільтраційні заходи, проводять перевірку місцевих жителів — Генштаб
Особливу увагу окупанти приділяють телефонам.
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Російські загарбники продовжують здійснювати фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це
Зокрема, за даними Генштабу, в місті Гола Пристань співробітники ФСБ РФ проводять перевірки документів та особистих речей місцевих жителів. Особливу увагу окупанти приділяють телефонам.
Анастасія Гурін, ZN.ua