На Херсонщині загарбники продовжують фільтраційні заходи, проводять перевірку місцевих жителів — Генштаб

Російські загарбники продовжують здійснювати фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні станом на п'ятницю, 10 лютого.

Зокрема, за даними Генштабу, в місті Гола Пристань співробітники ФСБ РФ проводять перевірки документів та особистих речей місцевих жителів. Особливу увагу окупанти приділяють телефонам.