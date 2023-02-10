Зеленський назвав Мінські угоди поступкою Заходу Росії

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Мінські угоди спочатку були ініційовані Заходом як поступка Росії і що їх неможливо було виконати без втрат українських територій. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel.

"Найпростіший спосіб закінчити війну – віддати Росії території. Повернути їм той вплив на Україну і всередині України, який вони мали протягом багатьох років. Саме тому існували Мінські угоди…. Я думаю, що Мінські угоди були такою поступкою", – заявив президент.

За словами Зеленського, у Мінських угодах усе було спочатку збудовано так, що "одна сторона не може щось виконати, а інша заморожує конфлікт". Він розповів, що бачив у цих домовленостях лише майданчик для обміну полоненими.