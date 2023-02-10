Зеленський назвав Мінські угоди поступкою Заходу Росії
Глава держави попереджав Еммануеля Макрона та Ангелу Меркель про те, що угоди не можуть бути реалізовані, інформує
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Мінські угоди спочатку були ініційовані Заходом як поступка Росії і що їх неможливо було виконати без втрат українських територій. Про це він
"Найпростіший спосіб закінчити війну – віддати Росії території. Повернути їм той вплив на Україну і всередині України, який вони мали протягом багатьох років. Саме тому існували Мінські угоди…. Я думаю, що Мінські угоди були такою поступкою", – заявив президент.
За словами Зеленського, у Мінських угодах усе було спочатку збудовано так, що "одна сторона не може щось виконати, а інша заморожує конфлікт". Він розповів, що бачив у цих домовленостях лише майданчик для обміну полоненими.