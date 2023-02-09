Прем'єр Португалії про винищувачі для України: "Це та сфера, де ми не можемо допомогти"

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що його країна не має ніяких "червоних ліній" в питанні постачання Україні винищувачів, проте наразі у держави немає засобів, аби та могла відмовитися від якогось зі своїх бортів. Його слова цитує CNN.

Відомо, що на озброєнні у Португалії наразі є 27 винищувачів F-16 AM. Та, за словами Кошти, вони пов'язанні з зобов'язаннями країни перед НАТО.

"Це та сфера, де ми просто не маємо можливості [допомогти Україні], враховуючи, що всі засоби, які у нас є, спрямовані на місії, без яких ми не можемо обійтися", - сказав він.