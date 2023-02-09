Challenger 2 прибудуть в Україну наступного місяця — Сунак

Сполучене Королівство пришвидшить доставку озброєння, щоб забезпечити досягнення України на лінії фронту в найближчі тижні, інформує ZN.ua.

Challenger 2 прибудуть в Україну наступного місяця — Сунак
© Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

Україна ніколи більше не повинна стати вразливою ціллю для нападу. Про це на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у середу заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, повідомляє CNN.

«Ми повинні озброїти Україну в короткостроковій перспективі і зміцнити її у довгостроковій перспективі», — сказав Сунак.

За його словами, українські екіпажі, які минулого тижня прибули до Великої Британії, найближчий місяць навчатимуться використовувати танки Challenger 2 для захисту суверенної території України. Прем’єр-міністр додав, що Велика Британія розширить свою навчальну програму, за якою упродовж останніх пів року було підготовлено 10 тисяч військовослужбовців.

Сунак також сказав, що Сполучене Королівство пришвидшить доставку озброєння, щоб забезпечити досягнення України на лінії фронту в найближчі «дні і тижні, а не роки».

Зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що перші бойові танки Challenger 2 прибудуть в Україну вже наступного місяця.

Президент Зеленський під час пресконференції подякував Сунаку та британському народу за підтримку України.

«Сьогодні дуже ясно, що ми вистояли разом з Великою Британією. Дякую всім людям у Великій Британії, дякую за ці 350 днів єдності», — сказав Зеленський.

Він також подякував усім українським воїнам: кожному солдату, сержанту, офіцеру, генералу.

«Наша держава робить і робитиме все, щоб на передовій у нас було все по максимуму — максимум, що є в інших провідних країнах. Україна буде серед тих країн, які мають усе, щоб захистити свій народ», — наголосив він.

Перед пресконференцією Зеленський і Сунак зустрілися з українськими військовими, які навчаються на танках Challenger 2 на військовій базі у графстві Дорсет на півдні Англії.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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