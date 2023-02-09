У Росії зупиняють виробництво ракет "Калібр": журналіст показав цікавий документ

У Росії через дефіцит комплектуючих зупинили виробництво крилатих ракет "Калібр", якими окупанти завдавали ударів по Україні, інформує Апостроф .

Про це повідомив у Facebook журналіст Олександр Сурков.

Він опублікував скріншот звернення на ім'я генерального директора концерну "Алмаз-Антей" Яна Новікова, в якому йдеться про неможливість "виконати зобов'язання контракту з міноборони Росії на поточний рік".

Автор листа – генеральний конструктор та директор конструкторського бюро "Новатор" Фарід Абдрахманов. Це підприємство входить до складу концерну "Алмаз-Антей" та займається виробництвом "Калібрів".

"На цей момент запаси комплектуючих для виробів ряду 3М-14 та 3М-54 (ракет "Калібр" - "Апостроф") дозволяють завершити у встановлені терміни виробництво лише 7 та 10 одиниць відповідно" , - пише Абдрахманов.

Також у листі йдеться про те, що схема т.зв. "паралельного імпорту" (ймовірно йдеться про імпорт товарів подвійного призначення - "Апостроф") не принесла очікуваних результатів, а перемовини з постачальниками з дружніх Росії країн тимчасово припинені, оскільки немає банківських гарантій від державної корпорації розвитку "ВЭБ РФ ". Найімовірніше тут йдеться про дію західних санкцій проти Росії за війну в Україні.

Крім цього, у листі йдеться про те, що 22 співробітники різного профілю діяльності вже потрапили під мобілізацію, що негативно позначилося на організаційно-виробничих можливостях бюро "Новатор".

Водночас варто нагадати, що ще на початку січня в Росії залишалося близько 59 ракет "Калібр" - про це писав у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

Адже ще наприкінці грудня минулого року в міноборони Росії хвалько заявляли, що "Калібри не закінчаться ніколи".