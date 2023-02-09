Росія розпадеться на 5 частин: меми та фотожаби на візит Зеленського до Британії

Візит українського президента Володимира Зеленського у Велику Британію та зустріч з прем’єром Ріші Сунаком викликала чергову хвилю фотожаб та мемів у соціальних мережах, інформує Апостроф.

"Апостроф" зібрав найкумедніші жарти.

Так, деякі користувачі пожартували, що на зустріч Зеленського з Сунаком йшлося про те, на скільки частин може розпастися Росія після перемоги України.

Також жартували з того, що президент приїхав показати останні відео з російськими окупантами, де одні - втікають від "прицілів", а інші - "ловлять раків".

Інші користувачі іронічно коментували, як український президент вже однозначно за кожної нагоди натякає на необхідність передачі Україні винищувачів.

Нагадаємо, 8 лютого 2022 року Володимир Зеленський прибув із візитом у Велику Британію, де провів зустріч з прем’єром Сполученого королівства Ріші Сунаком, виступив перед парламентом. Під час виступу він подякував британцям за підтримку, а також закликав надати нашій країні авіацію.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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