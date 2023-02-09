Саакашвілі не відпустять, навіть якщо помилують — Зурабішвілі

Вона звинуватила правлячу партію та опозицію в тому, що довіра до Грузії похитнулася, інформує ZN.ua.

Саакашвілі не відпустять, навіть якщо помилують — Зурабішвілі
© president.gov.ge

Навіть якщо Міхеїла Саакашвілі помилують, його не звільнять з ув'язнення насамперед тому, що його обвинувачують ще по трьох справах, заявила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона також зазначила, що не може оцінювати справедливість чи несправедливість рішення суду по його справі, зазначає "Ехо Кавказу".

Зурабішвілі вважає, що цим рішенням грузинський народ було засуджено до того, щоб ходити замкнутим колом і залишитися заручником цієї ситуації.

"Переведення стрілок на президента нічого не дасть, окрім як укотре введе громадськість в оману. Начебто всі, і ті, й інші, не знають, що Михеїла Саакашвілі не звільнять за президентським помилуванням, – заявила Зурабішвілі. - Жодне президентське помилування не допоможе цій взаємній дискредитації, бо це лише вираження індивідуальної та особистої волі президента, а не ознака нового підходу режиму чи реальної деполяризації, яку вимагає від нас Європа".

За словами президентки Грузії, "країна не зможе відновити своє обличчя і репутацію" з помилуванням. Вона звинуватила правлячу партію та опозицію в тому, що довіра до країни похитнулася.

"Усі повинні перестати спекулювати і грати з майбутнім цієї країни, взяти на себе відповідальність і перестати псувати її імідж. Це питання потрібно прибрати з політичного порядку денного Грузії і дати цій країні можливість дихати, жити, розвиватися і отримати статус почесного кандидата в Євросоюз!" – зазначила Зурабішвілі.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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