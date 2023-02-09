Глава зовнішньої розвідки Естонії: у разі поразки України її ресурси будуть обернуті проти Заходу

Якщо Україна програє, світ отримає катастрофічну ситуацію у сфері безпеки, інформує ZN.ua.

Глава зовнішньої розвідки Естонії: у разі поразки України її ресурси будуть обернуті проти Заходу
© depositphotos / andriano_cz

Глава Департаменту зовнішньої розвідки Каупо Розін заявив, що у разі поразки України у боротьбі з агресією РФ її ресурси будуть відібрані і обернуті проти Заходу, у тому числі й проти Естонії. Про це повідомляє ERR.

Розін наголосив, що ця війна має закінчитися перемогою України, інших варіантів немає.

«І якщо вона закінчиться перемогою України, ми всі зможемо почуватися тут трохи спокійніше», - зазначив він.

З іншого боку, за його словами, якщо РФ буде завдано серйозної військової шкоди, Москва вкладе величезні ресурси у відновлення та розвиток військового потенціалу.

«І тоді нашим завданням буде утримати Росію хоча б на її власній території», - додав Розін.

Він також пояснив, що якщо Україна програє, то світ отримає катастрофічну ситуацію в сфері безпеки.

«Тоді ресурси України також будуть відібрані та обернуті проти Заходу, включаючи нас. Росію це лише підбадьорило б. Вона б побачила, що війна окупається. Тоді ми отримали б зовсім нову картину безпеки», - додав Розін.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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