Глава зовнішньої розвідки Естонії: у разі поразки України її ресурси будуть обернуті проти Заходу

Глава Департаменту зовнішньої розвідки Каупо Розін заявив, що у разі поразки України у боротьбі з агресією РФ її ресурси будуть відібрані і обернуті проти Заходу, у тому числі й проти Естонії. Про це повідомляє ERR .

Розін наголосив, що ця війна має закінчитися перемогою України, інших варіантів немає.

«І якщо вона закінчиться перемогою України, ми всі зможемо почуватися тут трохи спокійніше», - зазначив він.

З іншого боку, за його словами, якщо РФ буде завдано серйозної військової шкоди, Москва вкладе величезні ресурси у відновлення та розвиток військового потенціалу.

«І тоді нашим завданням буде утримати Росію хоча б на її власній території», - додав Розін.

Він також пояснив, що якщо Україна програє, то світ отримає катастрофічну ситуацію в сфері безпеки.

«Тоді ресурси України також будуть відібрані та обернуті проти Заходу, включаючи нас. Росію це лише підбадьорило б. Вона б побачила, що війна окупається. Тоді ми отримали б зовсім нову картину безпеки», - додав Розін.