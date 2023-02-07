Рада призначила Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ

Клименко очолив МВС замість Дениса Монастирського, який загинув внаслідок авіакатастрофи, інформує ZN.ua.

Рада призначила Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ
© Нацполіція України

Верховна Рада призначила міністром внутрішніх справ Ігоря Клименка, який до цього був в. о. глави МВСта начальником Національної поліції України. Таке рішення на засіданні 7 лютого підтримав 321 депутат.

Наприкінці 1990-х років, Клименко чотири роки був начальником розрахунку ракетної бригади. З 1998 до 2004 року він служив в органах внутрішніх справ психологом, начальником відділення центру практичної психології УМВС в Харківській області, начальником центру практичної психології департаменту кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, у грудні 2001 – березні 2002 року Клименко був спецспівробітником Спеціального миротворчого центру при МВС України. Також у 2002 році він служив у складі оперативного взводу спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косові.

У 2011 році Клименко був заступником начальника, а потім і начальником управління інспекції з особового складу Департаменту кадрового забезпечення (ДКЗ) МВС України. З кінця 2011 року по березень 2014 Клименко обіймав посаду начальника управління професійної підготовки та освіти ДКЗ МВС України. Потім він очолив весь Департамент кадрового забезпечення.

З 2015 по 2017 рік Клименко також обіймав посаду ДКЗ, але вже у Нацполіції. У жовтні 2017 року його призначили заступником очільника Національної поліції України – начальником ДКЗ. Наступного року він став заступником глави НПУ, а у вересні 2019 – очолив Нацполіцію.





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