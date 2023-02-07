Рада призначила Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ
Клименко очолив МВС замість Дениса Монастирського, який загинув внаслідок авіакатастрофи, інформує
Верховна Рада призначила міністром внутрішніх справ Ігоря Клименка, який до цього був в. о. глави МВСта начальником Національної поліції України. Таке рішення на засіданні 7 лютого підтримав 321 депутат.
Наприкінці 1990-х років, Клименко чотири роки був начальником розрахунку ракетної бригади. З 1998 до 2004 року він служив в органах внутрішніх справ психологом, начальником відділення центру практичної психології УМВС в Харківській області, начальником центру практичної психології департаменту кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ.
Крім того, у грудні 2001 – березні 2002 року Клименко був спецспівробітником Спеціального миротворчого центру при МВС України. Також у 2002 році він служив у складі оперативного взводу спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косові.
У 2011 році Клименко був заступником начальника, а потім і начальником управління інспекції з особового складу Департаменту кадрового забезпечення (ДКЗ) МВС України. З кінця 2011 року по березень 2014 Клименко обіймав посаду начальника управління професійної підготовки та освіти ДКЗ МВС України. Потім він очолив весь Департамент кадрового забезпечення.
З 2015 по 2017 рік Клименко також обіймав посаду ДКЗ, але вже у Нацполіції. У жовтні 2017 року його призначили заступником очільника Національної поліції України – начальником ДКЗ. Наступного року він став заступником глави НПУ, а у вересні 2019 – очолив Нацполіцію.