Резніков заявив, що відмовиться від посади міністра стратегпромисловості

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що йому не надходило пропозицій очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Про це керівник військового відомства заявив у коментарі "Фактам ICTV".

"Я можу прокоментувати, що це для мене є новиною. Зі мною жодної розмови про Міністерство з питань стратегічної промисловості не відбувалося з президентом України, верховним головнокомандувачем", – заявив Резніков.

Глава Міноборони додав, що відмовився б від посади голови Міністерства стратегпромисловості, оскільки не має експертизи, яка б дозволяла йому якісно виконувати роботу на цій посаді. На його думку, інформація про майбутнє призначення є помилковою.