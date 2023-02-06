Резніков заявив, що відмовиться від посади міністра стратегпромисловості

Чинний глава Міноборони заявив, що про плани призначити його на нову посаду у Кабміні чує вперше, інформує ZN.ua.

Резніков заявив, що відмовиться від посади міністра стратегпромисловості
© Міноборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що йому не надходило пропозицій очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Про це керівник військового відомства заявив у коментарі "Фактам ICTV".

"Я можу прокоментувати, що це для мене є новиною. Зі мною жодної розмови про Міністерство з питань стратегічної промисловості не відбувалося з президентом України, верховним головнокомандувачем", – заявив Резніков.

Глава Міноборони додав, що відмовився б від посади голови Міністерства стратегпромисловості, оскільки не має експертизи, яка б дозволяла йому якісно виконувати роботу на цій посаді. На його думку, інформація про майбутнє призначення є помилковою.


Богдан Затула, ZN.ua





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