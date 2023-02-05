У київському ресторані неподалік СБУ та мерії знайшли підслуховувальні пристрої: фото
У Києві в ресторані "Стейкхаус", поряд з яким розташовані будівлі Служби безпеки України та Київської міської держадміністрації, знайшли понад 10 пристроїв для прослуховування, інформує
Про це повідомив юрист Віталій Яницький.
Заклад "Стейкхаус" розташований на вулиці Володимирській біля СБУ і КМДА, у зв'язку з чим можна зробити висновок, що туди можуть ходити працівники силового відомства та мерії.
Прослуховувальні пристрої були знайдені між столами - їх було близько 10 одиниць. Зараз заклад опечатали правоохоронці.
"Бачив, що заклад зараз опечатали правоохоронці, тому історія виглядає серйозною. Часи Януковича повертаються чи що воно таке? Цікаво, з якою метою вони там встановлювалися? Чи на когось чекали? Поки питань більше ніж відповідей. Впевнений, що це відбувалося зі згоди керівництва закладу", - написав юрист.
За його словами, записи могли використовуватися в комерційних цілях, наприклад, їх продавали зацікавленим особам.