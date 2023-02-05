У київському ресторані неподалік СБУ та мерії знайшли підслуховувальні пристрої: фото

У Києві в ресторані "Стейкхаус", поряд з яким розташовані будівлі Служби безпеки України та Київської міської держадміністрації, знайшли понад 10 пристроїв для прослуховування, інформує Апостроф .

Про це повідомив юрист Віталій Яницький.

Заклад "Стейкхаус" розташований на вулиці Володимирській біля СБУ і КМДА, у зв'язку з чим можна зробити висновок, що туди можуть ходити працівники силового відомства та мерії.

Прослуховувальні пристрої були знайдені між столами - їх було близько 10 одиниць. Зараз заклад опечатали правоохоронці.

"Бачив, що заклад зараз опечатали правоохоронці, тому історія виглядає серйозною. Часи Януковича повертаються чи що воно таке? Цікаво, з якою метою вони там встановлювалися? Чи на когось чекали? Поки питань більше ніж відповідей. Впевнений, що це відбувалося зі згоди керівництва закладу", - написав юрист.

За його словами, записи могли використовуватися в комерційних цілях, наприклад, їх продавали зацікавленим особам.